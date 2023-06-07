بعد فيديو حسام موافي.. جمال شعبان يكشف سرا عن العصب الحائر

كتب- مصراوي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، إن الدوخة أثناء الوقوف تشير إلى وجود مشكلة في العصب العاشر أو ما يسمي بـ العصب الحائر، لأن هذا العصب الموجود في جميع أنحاء الجسم هو المسئول عن الشعور بالتوازن.

من جانبه قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب الشهير، عبر منشور له على فيسبوك: المشكلة بتكون في العصب الحائر، اللي أنا بسميه العصب المحير، اللي ممكن يعمل انخفاض الضغط، وتباطؤ في معدل ضربات القلب وربما يقل النبض لأقل من ٤٠ في الدقيقة.

وأضاف شعبان: وفي بعض الأحيان يحصل توقف لحظي في القلب أو لبضع ثوان، باسميه العصب المحير لأنه إلى الآن التحدي الأكبر في أمراض كهربا القلب، وهناك بعض النظريات اللي بتفترض إنه من أمراض المناعة زي الروماتويد والذئبة الحمراء، وأحيانا يكون انخفاض الضغط مع الوقوف ومعه تسارع في ضربات القلب حيث يؤدي إلى فشل القلب في سحب الدم من الأطراف عكس الجاذبية الأرضية عند وقوف الشخص POTS.

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