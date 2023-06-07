عاصفة الخميس.. موعد وصولها للقاهرة وتوقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أن موجة التقلبات ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي.

وأضافت غانم، لمصراوي، يوجد منخفض جوي في الصحراء الغربية، يتسبب في التقلبات الجوية والتي تتمثل في أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الحرارة.

وتابعت: "اليوم ستتواجد الرمال المثارة والأتربة على المناطق من الصحراء الغربية فقط، مثل مطروح وسيوة والسلوم".

وأكدت: يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون رعدية أحيانا.

وأوضح أن ذروة التقلبات الجوية ستكون غدا الخميس، بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة 38 درجة، بينما تصل الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل لحد العاصفة غدا الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء.

وأضافت أن سريعات الرياح تصل إلى 40 كيلو متر، ناصحة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الانارة واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء على الطرق.

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