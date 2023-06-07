وزير العمل يتلقى تقارير من "فريق الوزارة" المُشارك في لجان مؤتمر العمل الدولي بجنيف

كتب- مصراوي:

قال بيان عن وزارة العمل اليوم الأربعاء إن الوزير حسن شحاتة وزير العمل، استمع إلى فريق عمل "الوزارة" المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16يونيو 2023، وذلك في اليوم الثالث لمشاركة "الوزير" الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وقدم "فريق العمل" ممثل الحكومة في هذا المؤتمر، تقارير للوزير بشأن مشاركتهم في اللجان الفنية الدولية، وردودهم وتعليقاتهم على كافة الملفات المطروحة على لجان:"الشؤون العامة، والتلمذة الصناعية ،والمعايير ،والحماية الإجتماعية، والإنتقال العادل نحو الأخضر، و"لجنة الصياغة العربية" التي اجتمعت لصياغة ملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو ،عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة.

وأكد فريق العمل للوزير، حرصهم على تنفيذ توجيهاته بحضور كافة الجلسات واللجان لطرح رؤية الدولة المصرية في كل بنود المؤتمر الدولي، مؤكدين في عرضهم ومشاركتهم على أهمية الإنتقال إلى الأخضر مستشهدين بقمة المناخ التي إنعقدت في شرم الشيخ، وأهمية تنفيذ توصياتها، كما أكدوا على أهمية ملف التلمذة الصناعية، وما تقوم به الدولة المصرية، ودور "الوزارة" في التعاون مع الشركاء الإجتماعيين لتطوير التعليم الفني والصناعي وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل.

كما تطرقوا إلى النقاش بشأن الإجراءات والدور الذي يجب أن تلعبه منظمة العمل الدولية لحماية العمال حول العالم ،من خلال إجراءات وتدابير مستشهدين في تصريحات لهم بالتجربة المصرية الرائدة في برامج الحماية والرعاية الإجتماعية.

كما قدموا للوزير تقارير بشأن مناقشة ملفات حول الأوضاع المالية للمنظمة ،وبعض القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

وشارك فريق العمل في إجتماع لجنة الصياغة العربية، بمنظمة العمل العربية،لصياغة ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى،وما تؤكدة المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر الدولي على ما جاء في تقرير المدير العام للعمل الدولية من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية".