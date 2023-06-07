اليوم.. وزير العمل يُلقي كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

كتب- يوسف عفيفي:

يُلقي حسن شحاتة وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، لعرض ملفات العمل في "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويشارك لليوم الثالث على التوالي، وزير العمل، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023.

ويلتقى"الوزير" اليوم، بعدد من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وسيشارك في "قمة العمل" التي يحضره بعض رؤساء العالم.

ويضم وفد وزارة العمل المشارك في "المؤتمر الدولي": "آمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وهلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

وشارك الوزير حسن شحاتة، شارك على مدار الأيام الماضية في اجتماع المجموعة العربية التنسيقية، وكذلك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة.

وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم، وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمي.