رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (موجة تقلبات جوية)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، قد تؤدي إلى تدهورالرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر.. أشارت إلى أنه متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة على البحر المتوسط، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة للبحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 29 23

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 34 25

العريش 28 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 32 18

كاترين 28 16

الطور 33 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

مطروح 24 20

السلوم 25 20

سيوة 36 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 36 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 26

الفيوم 38 27

بني سويف 39 27

المنيا 40 28

أسيوط 41 29

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 43 28

أسوان 44 31

الوادى الجديد 43 30

أبوسمبل 42 31