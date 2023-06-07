الري الذكي والاكتفاء الذاتي من اللحوم.. ننشر جدول أعمال "زراعة الشيخ"

القاهرة - (مصراوي):

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بالإضافة إلى تقارير اللجنة بشأن عدد من الموضوعات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه، كما تناقش خلال مساء الأحد الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وتناقش أيضا في الاجتماع الثالث، الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، بحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع الرابع يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المعد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.

فيما تناقش خلال اجتماعها الخامس والسادس مساء يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان، وذلك بحضور المسئولين من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتضامن الاجتماعي.