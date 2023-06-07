لتأمين امتحانات الثانوية.. "الإسكندرية للكهرباء" تقرر وقف أعمال الصيانة

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارًا بوقف أعمال الصيانة الكهربائية بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى المحافظة وكذلك المناورات الفنية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق الاثنين المقبل.

وشدد رئيس الشركة، فى تصريحات لمصراوى، على قيادات الشركة بمراجعة جميع أماكن لجان الثانوية العامة بفترة كافية، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات والتدخل الفوري في حال حدوث أي مشكلة تجنبًا لإنقطاع التيار الكهربائي وتوفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدرًا بديلاً في حالات الطوارئ.