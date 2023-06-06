أحمد الشافعي رئيساً للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

كتب-محمد شاكر:

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الفنان أحمد الشافعي، رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لمدة عام، خلفا للمخرج عادل عبدة.

يذكر أن الفنان أحمد الشافعى كان رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لمدة 6 سنوات شهدت خلالها الإدارة تطورا واضحا على مستوى الفرق، ومشاركتها في العديد من المهرجانات الفنية والمحافل الدولية سواء داخل مصر وخارجها.

شارك الفنان أحمد الشافعي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "المال والبنون"، و"الضوء الشارد"، و"إمام الدعاة"، و"لن أتزوج زميلي"، و"بيت أزياء ماما"، و"الرحايا"، و"الحرافيش ج1" وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا.