مخرج عماني لـ"مصراوي": تربطنا علاقات قوية بمصر.. واستفدنا من زيارتنا للقاهرة

كتب- إسلام لطفي:

قال مخرج أفلام قصيرة بسلطنة عمان وعضو الجمعية العمانية للسينما، جميل اليعقوبي، إنَّ الملتقى الصحفي المصري العماني الذي عقد في القاهرة ترسيخًا للعلاقات المصرية العمانية الطيبة في الإعلام وجميع المجالات المختلفة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي" على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني: العمانيون تعلموا على أيدي معلمين مصريين منذ بداية النهضة العمانية التي قادها السلطان الراحل قابوس، وفي الفترة الأخيرة أصبحت العلاقات مع الصحفيين والكتاب والمخرجين والفنانين المصريين والسينما، قوية وازداد اهتمام العمانيين بالتعاون مع المخرجين والمصورين والسيناريست في مصر.

وتابع: شاركنا في الملتقى من خلال مشاركة الجمعية العمانية للسينما مع جمعية الصحفيين العمانية، لعرض الأفلام القصيرة ومن ضمنها فيلم "عمان من السماء" و"مدرسة الإصلاح" إخراج جميل اليعقوبي، والذي يتحدث عن العمانيين الذين تغربوا من عمان للعمل وتعلموا في الخارج، وعندما عادوا إلى عمان طبقوا ما تعلموه، وتحدث عن الفترة التي توفي خلالها الرئيس جمال عبدالناصر، وتأثر الشعب العماني بوفاته، علاوة على فيلم "الزيج" للمخرج صلاح الحضرمي.

وأشار إلى أنه استفاد من خلال اللقاءات مع نقابة الصحفيين المصرية وسفير سلطنة عمان والصحفيين المصريين.

وتابع: وشاركنا في الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي.. وتربطنا علاقات قوية مع المصريين وهي تاريخية.