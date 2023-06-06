​المقاولون العرب توقع مذكرة لإنشاء مشروعات بنية تحتية بالكونغو الديمقراطية

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم مع إقليم كونجو سنترال بالكونغو الديمقراطية، لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية في مجال الطرق والكباري.

وقع الاتفاقية من جانب شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب الكونغولي جي باندو حاكم إقليم كونجو سنترال.

وتهدف تلك المشروعات في المساهمة بالتنمية الاقتصادية للإقليم و تيسير الانتقالات للأفراد ونقل المنتجات الزراعية عن طريق نهر لويزي، وشملت كذلك إنشاء عدد من الطرق الداخلية.

حضر توقيع الاتفاقية المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم مبروك مساعد رئيس مجلس الإدارة، وعماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب للشركة الكونغولية.