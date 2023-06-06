موجة جديدة من التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم 8 نصائح مهمة

كتب - محمد سامي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغير حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة الترابية على معظم الأنحاء، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت استقرارا في الحالة الجوية بعد طقس الخميس الماضي الذي شهد عواصف ترابية.

وأضافت غانم، أنه بداية من الأربعاء ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين لتجنب أضرار الموجة الجديدة من التقلبات الجوية:

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والبقاء في الأماكن المظلمة والمكيفة قدر الإمكان.

2. ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وتغطية الرأس والوجه بقبعة ونظارات شمسية، للحماية من الشمس.

3. شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مثل العصائر الطبيعية، وتجنب تناول المشروبات الكحولية والمنبهات.

4. تجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة في الهواء الطلق، خاصة خلال ساعات النهار الحارة.

5. تناول وجبات خفيفة وغنية بالماء والألياف مثل الفواكه والخضروات، وتجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية التي ترفع درجة حرارة الجسم.

6. الاعتناء بالأطفال والمسنين والأشخاص المرضى وتأكد من توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم في حالة الحاجة.

7. التأكد من وجود مكيف هواء في المكان، وإذا لم يكن متوفرًا، فاتباع الإجراءات الوقائية الأخرى مثل استخدام المراوح وترطيب الجو في الغرفة.

8. الاستماع إلى تحذيرات السلطات المحلية والتعليمات الصادرة بشأن الظروف الجوية الحارة، واتباعها بدقة.