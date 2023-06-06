أمطار وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: منخفض خماسيني يضرب البلاد غدًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: إنه بداية من غدًا هناك تقلبات حالة من التقلبات الجوية، بالإضافة إلى منخفض جوي خماسيني يؤثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمال وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح، وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غدًا، مشددة على أن يوم الخميس سيتحرك المنخفض الجوي داخل البلاد ويؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة.

وأشارت إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وهناك تزيد فرص سقوط الأمطار الخميس وتكون رعدية على الاسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبلة، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.