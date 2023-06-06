ورشة علمية حول "الأشاعرة" بكلية أصول الدين بالهند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت كلية أصول الدين بالهند شعبة "التفسير والحديث"، اليوم، فعاليات الورشة العلمية لطلاب الکلية، تحت رعاية رئيس الجامعة، الشيخ محمد الفيضي في قاعة اجتماع عمر عبدالله الكامل.

وناقشت الورشة العلمية عدة موضوعات ومنها الأشاعرة أهل السنة، و دفع الشبهات حول السنة، والدخيل في التفاسير.

وقال رئيس الجامعة، إن للطلاب دور بارز في مواجهات التحديات ضد الإسلام، مشيدًا بطلاب کلیة أصول الدين و نشاطات مديرها عبد الله الثقافي على عقد مثل هذه الورشات العلمية.

وقال مدير كلية أصول الدين، الدكتور عبدالله الثقافي، إن إدارة الکلية قامت بإعداد البرامج المتنوعة لتنمية قدرات الطلاب وفي مقدمتها مجلس الإمام الأشعري، و نادي اللغة العربية، وبرلمان الطلاب، ومحاضرة أسبوعية لأساتذة الجامعة.

وشارك في الورشة العلمية، ضيوف من الإمارات العربية المتحدة الذين أشادوا بعنوان الدورة ومحتواها.