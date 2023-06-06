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مسؤولون وشخصيات عامة في عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف (صور)

08:38 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
  • عرض 20 صورة
    عزاء شقيقة الدكتور عصام شرف
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تصوير- هاني رجب:

بدأ قبل قليل بمسجد عمر مكرم، عزاء الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

حضر العزاء الدكتور مصطفى الفقي، والوزير هاني محمود وزير التنمية الإدارية، والدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة الأسبق، والوزير طارق المهدي وعدد من الشخصيات العامة.

يذكر أنه تم تشييع جنازة شقيقة الدكتور عصام شرف، بعد صلاة الظهر السبت، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

سوق مصراوى

شقيقة الدكتور عصام شرف عزاء شقيقة عصام شرف عزاء الدكتورة عبلة عبد العزيز شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق

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