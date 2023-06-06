"الاستشعار عن بُعد" تكشف أبرز إنجازاتها خلال العام الجاري

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي.

ونظمت الهيئة القومية للاستشعار عن البُعد وعلوم الفضاء، لقاء علمي بحضور مجموعة من الباحثين وقيادات الهيئة، تم خلاله عرض الإنجازات التي حدثت خلال العام المالي 2022/2023 على مستوى المخرجات البحثية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس الماضي، حيث العام الجاري إنجاز 30 مشروعًا بحثيًا وربطهم بالمجالات الصناعية.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن المشروعات البحثية الصادرة عن الهيئة تُغطي 5 برامج بحثية وتشمل: (المعلومات والفضاء والاتصالات، حماية البيئة، الزراعة، المياه، الطاقة)، مضيفًا أن الهيئة حرصت من خلال تلك البرامج تغطية كافة أرجاء الجمهورية؛ وتتفق هذه البرامج مع الخطة البحثية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، و رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف أنه تم تصنيف هذه المشروعات البحثية وتبين أن نسبة 33% منها تُغطي مشروعات المعلومات والفضاء والاتصالات، ونسبة 30% منها تُغطي مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية، ونسبة 20% منها تُغطي تخصصات لمشروعات الزراعة والغذاء، ونسبة 10% منها تُغطي مشروعات المياه السطحية والجوفية، ونسبة 7% منها تُغطي مشروعات الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم مُخرجات هذه المشروعات للجهات المعنية بالدولة لتعظيم العائد منها.