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الموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول

08:19 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
الموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول

فعاليات المهرجان الدولي للطبول

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كتب- محمد سامي:

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة.

يأتي ذلك فى إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفنى والتقارب بين الشعوب.

وخلال المهرجان الذى أُقيم تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تم تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول والتى حظيت بتفاعل جماهيرى كبير.

يأتى ذلك امتداداً للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية فى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التى تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية.

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المهرجان الدولي للطبول إدارة الموسيقات العسكرية مسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية حوار الطبول من أجل السلام

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