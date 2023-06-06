قتل طليقته وطعن شقيقتها.. إحالة أوراق عامل في الإسكندرية إلى مفتي الجمهورية

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل طليقته وإصابة شقيقتها طعنًا بسكين، داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة المنتزه، انتقامًا منها لرفضها العودة إليه.

أصدر القرار المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 23586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى قسم شرطة المنتزة ثان بلاغًا يفيد طعن شخص لطليقته وشقيقتها بدائرة القسم.

وتبين من التحريات أنه إثر خلافات سابقة بين المتهم"م.أ.أ" عامل، وبين المجني عليها " ف.م.ع" طليقته انتقلت للإقامة مع المجني عليها الثانية "ي.ا.ع" شقيقتها.

وكشفت التحريات أن المتهم أعد سلاح أبيض "سكين" وقصد مسكنهما، وحدثت مشاهدة كلامية بين المتهم والمجني عليهما، لرفضها العودة إليه فقرر الانتقام منها.

ووفقًا للتحقيقات، طعن المتهم طليقته طعنة قاتلة في البطن وطعن شقيقتها وتركهما غارقين في دمائهما وفر هاربًا، فيما سمع الجيران أصوات الاستغاثة وتوجهوا إلى مكان الواقعة وشاهدوا المتهم حال مغادرة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ملطخ بالدماء.

جرى نقل المجني عليهما إلى المستشفى ولفظت طليقته أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بالبطن.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.