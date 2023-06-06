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مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق (لايف وصور)

05:27 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
  • عرض 14 صورة
    مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير - نادر نبيل:

شيعت قبل قليل، جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر

وكان على رأس حضور صلاة الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى.

وكان الدكتور أحمد عماد توفى مساء أمس الاثنين إثر أزمة قلبية بأحد مستشفيات مدينة نصر.

سوق مصراوى

وزير الصحة الأسبق جنازة وزير الصحة الأسبق مدبولي ووزراء في جنازة مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

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