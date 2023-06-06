مدبولي ووزراء في جنازة وزير الصحة الأسبق (لايف وصور)
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير - نادر نبيل:
شيعت قبل قليل، جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر
وكان على رأس حضور صلاة الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة.
ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى.
وكان الدكتور أحمد عماد توفى مساء أمس الاثنين إثر أزمة قلبية بأحد مستشفيات مدينة نصر.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه للنساء لصيف 2023 يبدأ من 250 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للقضاء على الناموس والحشرات في الصيف تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للسباحة تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: