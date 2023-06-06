متحدث التعليم: لجان خاصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة طالبت المدارس الخاصة والدولية، بالالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، لافتًا إلى أن الوزارة نبهت على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن هناك قوانين منظمة للتدرج فى زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس وفقا للقرارات الوزارية رقم 20 لسنة 2014، والقرار الوزارى 422 لسنة 2014، لتنظيم التدرج القانوني المقرر للزيادة في المصروفات، مشيرًا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أصدر كتاب دوري خلال الساعات الماضية للتأكيد على متابعة الوزارة لتنظيم المصروفات المدرسية ومدى التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنزمة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:" أي مدرسة لن تلتزم بالقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المصروفات الدراسية سيكون لديها مخالفة تخضعها للاشراف المالي والاداري، وستقوم لجان من وزارة التربية والتعليم أو من المديريات لمراجعة مدى التزام المدارس الخاصة بالبنود الخاصة بالمصاريف في المدرسة وسيتم اتخاذ قرارات ضد المدارس غير الملتزمة بالنسب المحددة".

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

كما كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلاً "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد، و 15% مقالي، وسبق وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفى لشرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة آخر العام، وتم الإعلان عن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

ولفت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة قامت بطرح نماذج استرشادية في بداية شهر مارس الماضي على موقع الوزارة حتى يتدرب الطلاب علي كيفية الإجابة علي أسئلة الامتحانات.