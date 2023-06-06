وزير الزراعة يبحث مع مسئول بـ"الفاو" المشروعات المشتركة بين الجانبين

القاهرة- أ ش أ:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بروما دان جوستافسون، المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة ومنظمة "فاو" في المشروعات المشتركة، وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية "FAST" خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمرات المناخ القادم (COP28).

كما أكد القصير ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة "فاو" ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظى باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع "فاو" لدعم مركز الأقصر التنسيقي، والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي أفضل للمزارعين، وكذا بناء القدرات للأشقاء الأفارقة.

من جهته، أكد جوستافسون أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة" فاو"، حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام 1974، مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية

وأعرب عن فخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وصفه ب"الصرح التاريخي" وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.

حضر اللقاء، الدكتور عبدالحكيم الواعر مدير المكتب الإقليمي ل"فاو" بالقاهرة، والدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري ل"فاو" بالقاهرة، وعن الجانب المصري، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.​