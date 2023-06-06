رئيسة "قومي المرأة" تعلن إطلاق مبادرة لإنشاء متحف للمرأة المصرية لحفظ تراثها

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إطلاق مبادرة لإنشاء "متحف للمرأة المصرية"؛ يستهدف حفظ تراثها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعة الخطوات التنفيذية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس - عن بالغ سعادتها بتسلم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام خلفاً للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت أن مصر تسعى جاهدة إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع العام؛ لتعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية وتبادل المعرفة في مجالات المساواة بين الجنسين.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية، موضحة جهود المجلس في رفع الوعى بهذا الملف المهم.

وتناولت فعاليات الاجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام 2023/ 2024. ​