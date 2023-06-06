رئيس هيئة الشراء الموحد: حريصون على التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي مع الأفارقة

القاهرة- أ ش أ:

أكد بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني يمثل منبرا يتلاقى فيه جميع الخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال الرعاية الصحية.

وقال زيدان ـ في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "لقد كان لرعاية الرئيس السيسي بالمؤتمر الإفريقي الأول الدور الكبير في نجاحه مما كان له من عظيم الأثر على التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في المجال الطبي، كما سيكون لرعاية وتشريف الرئيس السيسي المؤتمر الثاني رسالة على حرص مصر على هذا التعاون مما ينعكس على رؤية إفريقيا 2063 في المجال الطبي" .

وعرض زيدان، تجربة الهيئة المصرية للشراء الموحد وما أنجزته من التكاليف الصادرة من قبل الرئيس السيسي بهذا الشأن، وقال إن "الرئيس السيسي كان قد كلفنا بسبعة تكليفات رئيسية وهي الحوكمة من خلال رقمنة عمليات الشراء والإمداد، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتقييم الاحتياجات من خلال التكنولوجيا الطبية، وإدارة الأصول من الأجهزة والمعدات الطبية، واستدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوطين الصناعة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي .

وأوضح أن الحوكمة تمت من خلال منصة حكومية قامت بها الهيئة لربط جميع مخازن الوحدات الصحية على مستوى القطاع الحكومي مع عمليات رقمنة للتوريد والشراء مما أدى إلى تكويد جميع المنتجات بالكود العالمي الموجود على المنصة .

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن القطاعات الطبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات لتوطين بعض الصناعات الدوائية والبيلوجية التي تحتاج لتكنولوجيا عالية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة بما يكفي من 3 إلى 6 أشهر.

وأكد أنه تم إنشاء 6 مخازن بمعايير عالمية تضمن سلامة المخزون الإستراتيجي للدولة من الأدوية، موضحا أنه في عام 2014 وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اتخاذ إجراءات لتوطين صناعة مشتقات الدم، وأنه خلال عام واحد سيتم الاعتماد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطة لوجستية إقليمية مواكبة للنمو السكاني، منوها بأن الدولة دعمت عمل المعامل الطبية واستفادت منها في المبادرات الرئاسية، وأوضح أن تنظيم عمل تلك المعامل وفر للدولة حوالي 4 مليارات جنيه، ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة في زيادة عدد الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المقطعية وماكينة الغسيل الكلوي وأجهزة أخرى.​