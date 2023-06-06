وزير الزراعة يتوجه لأوغندا للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

القاهرة- أ ش أ:

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل ‏القاهرة، متوجها إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، يرافقه الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي تعقد غدا وبعد غد بأوغندا.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الأفارقة، لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة، على هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020 - 2025.​