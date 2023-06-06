عاصفة الخميس.. الأرصاد تحدد المناطق المتأثرة وتعلن تفاصيل الطقس

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كتب-محمد عبدالناصر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغير حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة الترابية على معظم الأنحاء، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت استقرارا في الحالة الجوية بعد طقس الخميس الماضي الذي شهد عواصف ترابية.

وأضافت غانم، أنه بداية من الأربعاء ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأكد أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الأربعاء ستكون 35 درجة، بينما تصل يوم الخميس لـ40 درجة، وأن الرياح المثيرة للرمال ستكون في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم وسيناء، حتى الآن.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس المقبل سيكون ذروة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة وذروة التأثر بمنخفض جوي خمسيني موجود بالصحراء الغربية يتحرك نحو شرق البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على المناطق الجنوبية تصل إلى 45 درجة، وسرعة الرياح تكون من 30 إلى 40 كيلو متر وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

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