"الصحفيين" ومؤسسة هيكل تعلنان فتح باب التقديم لدورة "صحافة البيانات"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، فتح باب التقديم لدورة تدريبية متقدمة في "صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي"، وذلك في أول تنفيذ لاتفاق التعاون الذي أبرمته النقابة والمؤسسة قبل أيام.

وتغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية إلى النهاية وتشمل:

• المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات.

• بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات.

• أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة.

• تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.

• أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية.

• توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعى فى صحافة البيانات.

• توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات،

يبدأ التقديم للدورة، اليوم 6/6/2023، ولمدة أسبوع، ويشترط فى المتقدم أن يكون عضوا فى نقابة الصحفيين، وأن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية فى مجال صحافة البيانات، مع الالتزام بالبرنامج التدريبى طوال فترة الدورة.

وسيتم اختيار المتدربين بعد تقييم ملفاتهم واختبارهم من جانب فريق من المدربين والخبراء فى مجال صحافة البيانات. ويحصل أفضل المتدربين على جوائز مالية مقدمة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بعد تقييم المشروعات التى سيعمل عليها المتدربون خلال الدورة.

ويتم الاشتراك إلكترونيا عبر النموذج المعد لذلك على الرابط التالى: اضغط هنا

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة لشئون التدريب وتطوير المهنة، إن الدورة التدريبية هى أول نتاج للتعاون بين نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، لافتا إلى أن اختيار موضوع هذه الدورة جاء استلهاما لنهج الأستاذ هيكل باعتباره من رواد الصحافة التى تعتمد على البيانات والمعلومات المدققة.

وأشار إلى أن اتفاق التعاون بين النقابة والمؤسسة الذى تم توقيعه الأسبوع الماضي والدورة التى تم الإعلان عنها يأتى فى إطار الاحتفاء بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد الأستاذ الكبير.

وأضاف عبدالحفيظ أن النقابة والمؤسسة علموا على اختيار أفضل مدربين فى مجال صحافة البيانات فى مصر والمنطقة، وأنه جارٍ التفاوض مع خبير أجنبي متخصص فى استخدامات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى معزز بالبيانات للمشاركة فى البرنامج التدريبى.

وأكد عبدالحفيظ أن تكلفة البرنامج التدريبى منحة كاملة من مؤسسة هيكل للصحافة العربية فيما توفر النقابة القاعات والأجهزة والإشراف الفني واللوجستي فقط.

ووجه عبد الحفيظ الشكر لمؤسسة هيكل ولأسرة الأستاذ الكبير على اهتمامهم بتطوير الصحافة وتنمية مهارات الصحفيين، كما كان يفعل الأستاذ هيكل فى حياته، مثمنا التعاون القائم وواعدا باستمراره وتطويره مستقبلا.

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