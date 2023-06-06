مسرطنة وتتفاعل مع المأكولات.. طلب برلماني بمنع استخدام الأكياس البلاستيك -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تصنيع وتداول الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، واستبدال أكياس صحية بها متعددة الاستخدام وصديقة للبيئة.

وأوضحت سلامة أن دول أوروبا وعدداً كبيراً من دول العالم؛ من بينها دول إفريقية وعربية حظرت استخدام الأكياس البلاستيك.

وقالت النائبة إن الأكياس البلاستيك لها أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان؛ حيث تنتج مواد وغازات مسرطنة بعد تفاعلها مع المأكولات الساخنة، الموجودة بداخلها، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق، ما يؤدى إلى اختلال التوازن البيئي، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلباً على الغلاف الجوي، وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت سلامة أن مصر تستهلك ملايين الأطنان من أكياس البلاستيك سنويًّا، فإلى جانب الخسائر الاقتصادية حيث يتم استيراد أغلب خاماتها من الخارج، فإن للأكياس مخاطر جسيمة، حيث يصعب تدويرها وتحللها، كما أن حرقها يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تدمر صحة الإنسان، فتلك الأكياس تحتوى على كميات كبيرة من الرصاص؛ حيث إنها مصنعة من المواد البترولية، وعند تعرضها لأشعة الشمس تخرج غازات ضارة جداً، وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتتحلل طبيعيًّا، وبالتالي يزداد التوجه إلى التخلص منها عن طريق الحرق، مما يتسبب في تلوث الماء والهواء، وتلويث المزروعات؛ ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالأمراض، فضلًا عن تفاعلها بالمنتجات الغذائية الموجودة بداخلها؛ مما يؤدي إلى زيادة الأمراض السرطانية.