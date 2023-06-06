مباحثات مصرية استرالية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحديث المنظومة المائية

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة في خدمة أعمال الوزارة.

واستعرض الوزير، أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الري وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجارى المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المطلوبة، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكافة منشآت الرى المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالي 50 ألف منشأ مائي بمختلف محافظات الوادي والدلتا.

وأضاف الوزير، أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع-منشآت مائية) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.