النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه
كتب- محمد نصار:
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ذلك ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
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