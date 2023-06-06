ضبط عجول مذبوحة بأختام مزورة ولحوم وكبدة فاسدة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:



شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق أشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط ٢ عجل بقري وزن ٦٥٠ كجم ذُبحا خارج المجازر، و٢ ختم مزور وألوان مقلدة للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية.

كما تم ضبط ٧٠ كجم كبدة مستوردة، و٣٥ كجم بسطرمة، و٢٥٠ كجم لحوم مفرومة، و١٥٥ كجم مصنعات دواجن، و٢٥ كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع جميع أساليب الغش التجاري.