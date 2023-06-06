حرارة شديدة وعاصفة ترابية.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ في هذ الموعد

جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم أول شقق من سكن مصر بأرض المعارض قريبًا

الأرصاد: عاصفة ترابية جديدة وأمطار رعدية بداية من هذا اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، حيث من المتوقع بدء موجة من التقلبات الجوية وارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقالت في تصريحات لمصراوي، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بداية من غدا الأربعاء وتكون ذروة الارتفاع يوم الخميس المقبل مع نشاط للرياح والأتربة.

وتابعت: موجة التقلبات الجوية التي تبدأ غدا تأتي نتيجة منخفض جوي صحراوي هو المتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، والتي من المتوقع أن تسجل الحرارة 39 درجة على القاهرة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة الترابية على بعض المناطق.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة التي تكون رعدية أحيانا، ومصاحبة للرياح على المناطق الجنوبية.

وأكدت أن التقلبات الجوية ستكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة ودرجات الحرارة قد تسجل أعلى قياساتها في فصل الربيع، على أن يبدأ يوم السبت في تحسن الأحوال الجوية.

يأتي ذلك بعدما شهد الأسبوع المقبل، موجة من التقلبات الجوية كانت ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.