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السيسي ونتنياهو يؤكدان التنسيق لكشف ملابسات حادث إطلاق النار بالحدود "المصرية الإسرائيلية"

10:59 ص الثلاثاء 06 يونيو 2023
السيسي ونتنياهو يؤكدان التنسيق لكشف ملابسات حادث إطلاق النار بالحدود "المصرية الإسرائيلية"

لقاء السيسي ونتنياهو ارشيفية

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كتب - أحمد جمعة:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

وأكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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