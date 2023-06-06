نعى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة السابق للإعلام، أستاذه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق، معربًا عن حزنه لرحيل الفقيد الذي تتلمذ على يديه في كلية الطب بجامعة عين شمس.

وقال مجاهد، في تصريحات لمصراوي: "إن رحيل الفقيد خسارة كبيرة للمجتمع الطبي في مصر، لما لمكانته العلمية والعملية من قيمة وتاريخ، بذل فيه الراحل من خبرته تفانيًا في خدمة وطنه طبيبًا ووزيرًا".

توفي "عماد الدين راضي"، عن عمر ناهز 68 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لإجراء جراحة "قلب مفتوح" لم يكتب لها النجاح.

للراحل تاريخ طويل من العمل الأكاديمي والسياسي، إذ سلَك قطاع العمل الأكاديمي بجامعة عين شمس، وكيلًا لكلية طب عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم رئيسًا لمجلس إدارة مستشفيات الجامعة، فعميدًا لكية الطب بجامعة عين شمس.

وفي عهده وزيرًا للصحة، أطلق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سي"، سعياً لإعلان مصر خالية من الفيروس الذي أنهك أكباد المصريين، وهو ما نجح فيها خلال سنوات لاحقة، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على قانون التأمين الصحي الشامل، قبل أن يتم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره لاحقًا.

وكانت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد نعت الوزير الأسبق، مشيرةً إلى تحقيقه العديد من الإنجازات خلال فترة توليه منصب وزارة الصحة، موضحة أنه أرسى بنية تحتية تشريعية قوية في هذا القطاع، وعمل في ظروف وتحديات صعبة على ملفات مهمة، كما كرمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هذه الفترة.

ونشرت وزيرة الصحة السابقة، نعيا للدكتور الراحل أحمد عماد الدين، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، جاء نصه :"بكل الأسى و الحزن أنعي أخي المحترم الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحه و السكان الأسبق.. لن ننسى عطاءه من أجل الوطن، و أتقدم لأسرته الكريمة و لكل الأطباء في مصر بخالص التعازي.. أسال الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان".