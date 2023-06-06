الدكتورة هالة زايد تنعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق: لن ننسى عطاءه من أجل الوطن

نعت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة السابقة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق -داعية المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت وزيرة الصحة السابقة، في تصريحات لمصراوي : "خالص العزاء لأسرة الراحل، ولجموع أطباء مصر"، مضيفة أن الدكتور الراحل أحمد عماد الدين من رموز الطب المصري "طبيبا ووزيرا"، وبذل جهودا مخلصة طوال تاريخه في خدمة الوطن.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى تحقيق "عماد الدين" للعديد من الإنجازات خلال فترة توليه منصب وزارة الصحة، موضحة أنه أرسى بنية تحتية تشريعية قوية في هذا القطاع، وعمل في ظروف وتحديات صعبة على ملفات مهمة، كما كرمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هذه الفترة.

ونشرت وزيرة الصحة السابقة، نعيا للدكتور الراحل أحمد عماد الدين، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، جاء نصه :"بكل الأسى و الحزن أنعي أخي المحترم الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحه و السكان الأسبق.. لن ننسى عطاءه من أجل الوطن، و أتقدم لأسرته الكريمة و لكل الأطباء في مصر بخالص التعازي.. أسال الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان".

بكل الاسى و الحزن انعي اخي المحترم الاستاذ الدكتور احمد عماد الدين راضي، وزير الصحه و السكان الاسبق.

لن ننسى عطاءه من اجل الوطن.

و اتقدم لاسرته الكريمه و لكل الاطباء في مصر بخالص التعازي.

أسال الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته و ان يلهم اسرته الكريمه الصبر و السلوان. — Dr Hala (@DrHala9396) June 5, 2023

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