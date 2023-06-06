جنوب القاهرة للكهرباء: رفع نسب التحصيل بالقطاع الخاص والمنزلى لـ٢٠٠ مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بقطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: إن ٱداء قطاعات الشئون التجارية شهد تحقيق نتائج متميزة خلال العامين الماضيين والنتائج خير دليل على ذلك مدللاً بقوله :"للمرة الأولى في تاريخ الشركة يتم رفع نسب التحصيل فى القطاع الخاص والمنزلي والاستثمار لـ٢٠٠ مليون جنيه وهى أول مرة في تاريخ جنوب القاهرة".

وأضاف المصدر لمصراوي، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى يتم خلال الفترة الحالية بإشراف المهندس مدحت فوده رئيس مجلس إدارة الشركة بين قطاعات الشركة وبالأخص الشبكات والتجاري لأحكام السيطرة على نسب الفقد ووضع خطط وبرامج على أرض الواقع.

وأكد، أن بداية السنة المالية الجديدة يوليو ٢٠٢٢ بلغت نسبة الفقد فى الشركة خلال السنة المالية ٤٢٪ من إجمالى الطاقة المباعة أسوة بالمناظر في يوليو ٢٠٢٠ قبيل تولي "الجندي" الذي بلغ فيه الفقد ٤٧٪ من إجمالي الطاقة المباعة.

وأكد أن يوليو الجاري سجلت نسب الفقد ٢٧.٧٪ من إجمالي الطاقة المباعة وهو ما يعد تطور كبير أسوة بالعام المالي الماضي الذي بلغت النسبة ٤٢٪.

وحول المنشور الذى تم تداوله، أكد أن المعلومات معظمها صحيحة باستثناء النسبة الكلية الفقد لأنها تعبر عن شهر مايو الماضى وليس السنة المالية، مؤكدًا أن هناك حالة من الصحوة تشهدها القطاعات والإدارات العامة للشئون التجارية بعدد من المناطق نتيجة لكفاءة بعض رؤساء القطاع ومديرى العموم بإستثناء البعض الذي يعاني من مشكلات صحية أو عدم درايته بما تقتضيه حاجة العمل وفشله في التطوير من ٱدائه.