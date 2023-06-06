طرح أرض مقابر مسلمين ومسيحيين لمواطني 3 مدن جديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي جهاز العاشر من رمضان، من إجراءات الحجز والتقديم على 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريباً للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا للقطعة، يوم 15 يونيو الجاري.

وأكد الجهاز أن التقديم للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيصبمقابل الانتفاع على النحو التالي:

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان

يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحجز:

-يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنويا " شركة أو مؤسسة "

-من قاطني مدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور )، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

-لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة

- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.