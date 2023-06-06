الأرصاد: عاصفة ترابية جديدة وأمطار رعدية بداية من هذا اليوم

جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم أول شقق من سكن مصر بأرض المعارض قريبًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد بداية من الأربعاء 7 يونيو إلى الجمعة 9 يونيو إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب والصحراء الغربية فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

كم يشهد يوم الخميس المقبل نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السوحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب البلاد.