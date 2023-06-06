الصعايدة بياكلوا الزلط.. طلب إحاطة بشأن الخبز المخلوط بالحصي والرمال بقنا

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن وجود قمح مخلوط بالرمال داخل مطاحن مصر العليا بقنا مما جعل الخبز به حصى ورمال ورغم ذلك لم يتخذ وزير التموين أي إجراءات بالنسبة لمطاحن مصر العليا وصعيد مصر.

وأضاف "الجبلاوي"، في طلب الإحاطة أنه بالرغم من إصدار وزير التموين منشور بطحن 75% من قمح محلي يتم خلطه مع القمح المستورد لمحافظات بحري إلا أنه لم يصدر أي منشور لمحافظات الصعيد.

واوضح الجبلاوي، أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين تجاه وزير التموين بسبب هذا العيش المخلوط بالحصى، قائلا: "الصعايدة ياكلوا الزلط بس مش لدرجة ياكلوه بالعيش".