تصل لـ 2.27 مليار دولار.. "اياتا" يحذر من حظر أموال شركات الطيران
كتب- محمد عبيد:
حذر ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، من الأموال المحظورة لشركات الطيران في بعض الدول لما تشكله من تهديد وضرر وعدم قدرة الشركات على الإقلاع بسبب الحظر والخسائر.
جاء ذلك خلال جلسات اجتماعات الجمعية العمومية رقم 79 لاتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا"، بمدينة اسطنبول في تركيا، والذي يستمر لمدة يومين لمناقشة جميع ملفات ومشكلات شركات الطيران المدني وحركة الركاب وإيجاد حلول للقطاع خاصة بعد بدء تحقيق مكاسب للشركات بعد فترات من الخسائر الكبيرة والمتراكمة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الصين وغيرها من القضايا، وكذلك مناقشة تاثير مشاكل الكربون مع البيئية وتأثيرها على الصناعة والوصول الي صفر كربون.
وقال ويلي إن الأموال المحظورة في الصناعة زادت بنسبة 47٪ لتصل إلى 2.27 مليار دولار، وجاءت قائمة الدول نيجيريا (812.2 مليون دولار) ، و بنجلاديش (214.1 مليون دولار) ، والجزائر (196.3 مليون دولار)، وباكستان (188.2 مليون دولار)، و لبنان (141.2 مليون دولار)، وتابع تمثل البلدان الخمسة 68٪ من الأموال المحظورة.
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