إعلان

BBC

موعد تشييع جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق

11:57 م الإثنين 05 يونيو 2023
موعد تشييع جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق

الدكتور أحمد عماد راضي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر مقربة من أسرة الدكتور الراحل أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، أن موعد تشييع جنازة الراحل غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن العزاء من المقرر يوم الأربعاء المقبل بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفى مساء الاثنين، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعلم "مصراوي"، من مصادر مقربة من أسرة الراحل، أنه تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، ولكن وافته المنية داخل المستشفى.

سوق مصراوى

أحمد عماد راضي جنازة وزير الصحة وزارة الصحة مسجد الشرطة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

التتار وصلوا.. جدل على مواقع التواصل بسبب صورة في افتتاح مسجد بيبرس والكسباني
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market