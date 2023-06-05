موعد تشييع جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق
كتب- أحمد جمعة:
كشفت مصادر مقربة من أسرة الدكتور الراحل أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، أن موعد تشييع جنازة الراحل غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.
وأوضحت المصادر، أن العزاء من المقرر يوم الأربعاء المقبل بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
وتوفى مساء الاثنين، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وعلم "مصراوي"، من مصادر مقربة من أسرة الراحل، أنه تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، ولكن وافته المنية داخل المستشفى.
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