إقبال من المواطنين على معرض زهور الربيع وسفيرة كولومبيا تبدى إعجابها - (صور)

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع: إن المعرض بالمتحف الزراعي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين حتى خلال الأيام الماضية التي شهدت ظروف مناخية غير مستقرة.

وفي سياق متصل قامت سفيرة كولومبيا في القاهرة بزيارة المعرض بحضور المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي حيث تفقدت أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

واستقبل المعرض عددًا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والدولية بالقاهرة منهم سفير المجر بالقاهرة وكذلك عدد من زوجات السفراء منهم حرم سفير صربيا، وحرم سفير أرمنيا، وحرم سفير اليابان، وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا وأشادو بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.