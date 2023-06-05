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بالصور.. رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة المصرية

09:03 م الإثنين 05 يونيو 2023
  • عرض 5 صورة
    رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة
  • عرض 5 صورة
    رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة
  • عرض 5 صورة
    رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة
  • عرض 5 صورة
    رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة
  • عرض 5 صورة
    رئيس شيوخ برلمان كازاخستان ووزراء يزورن المتحف القومي للحضارة
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كتب- محمد شاكر:
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ ببرلمان جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له من الوزراء من دولة كازخستان، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية لمصر للمشاركة في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة فيه، والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أهدى الدكتور ماولين اشيمبايف، كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وأصطحب باسم روؤف أمين متحف، الدكتور ماولين أشيمبايف والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وقدم لهم خلالها شرحاً وافياً عن المتحف، وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وخلال جولته أعرب الدكتور مولين أشيباييف، عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتى تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصرى عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، و عن جزيل شكره وامتنانه للهدية القيمة المقدمة له من المتحف.

سوق مصراوى

متحف الحضارة كازاخستان ماولين أشيمبايف مسجد الظاهر بيبرس

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