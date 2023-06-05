عازفة الكمان الأولى في عمان تقدم فقرة فنية بالملتقى الصحفي العماني المصري

كتب- محمد شاكر

قدمت عازفة الكمان الأولى في سلطنة عمان، طاهرة جمال، فقرة فنية تضمنت معزوفات عمانية، ومصرية للفنان الراحل سيد درويش، ضمن فعاليات الملتقى الصحفي العماني المصري، والذي تنظمه جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وخلال الفعاليات، قام الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين.

وقال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق: إنني سعيد جدا أن أشارك في هذا اليوم الذي يجمع الصحفيين من البلدين الشقيقين، كما استمعت إلى كلمات بليغة من الحضور.

ويشمل الملتقى، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، بمشاركة عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتسلط الندوة الضوء على النموذج المميز للجوانب التاريخية في العلاقة بين البلدين والعناصر الإبداعية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين سلطنة عُمان ومصر، وما تتسم به علاقاتهما من خصوصية وما تتمتع به من رصيد فريد ومتميز يمتد عبر عصور التاريخ لأكثر من 3500 سنة.

كما يقام حفل غنائي وشعري غدا الثلاثاء الموافق 6 يوليو في الساحة الخارجية لمتحف الحضارة في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد العشاء وختام الملتقى.

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