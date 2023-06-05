السيسى يستقبل الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات
كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي: إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته، في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار إلى اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.
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