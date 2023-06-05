139 قرار علاج.. رئيس الوزراء يُتابع جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" خلال شهر مايو

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وبحسب بيان، ثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إجراء 296 عملية جراحية، وإصدار 46 قرارًا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارًا خاصا بالحالات الطارئة.

وأضاف "المصري" أن مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 65 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 260 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بمحافظتي قنا، والإسماعيلية، قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 7058 حالة.