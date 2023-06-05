بعد إحالته للتحقيق.. أول تعليق من القارئ حلمي الجمل بعد قرار مجلس نقابة القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رد الشيخ حلمي الجمل قارئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، على إحالته للتحقيق أمام لجنة القيم من قبل نقابة القراء.

وقال الجمل في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين:"أرفض بيان نقابة القراء من الألف إلى الياء، ولن أحضر أمام مجلس غير قانوني مؤقت لا يعرف قدر القراء العلماء، والأمر موكول ومنظور أمام ساحات القضاء".

وتابع:"الكل يعلم من يقود هذه الحملة المغرضة ويحشد الأعضاء، وإن كان من سؤال بأي جهة قضائية فسيكون لشيخ عموم المقارئ والنقيب المعين لنقابة القراء، ونحن على ثقة في عدالة قضايانا، ولن يوصد القضاء أبوابه أمام أحد".

كان مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، استدعاء العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، في بيان له، اليوم، إن لجنة القيم بالنقابة ستعقد اجتماعها للتحقيق مع الشيخ حلمي الجمل في ١٦ من يونيو الحالي بمقر النقابة.



كان الشيخ حلمي الجمل قارئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، النائب السابق لنقيب القراء، وجه على صفحته عبر "فيسبوك" انتقادات حادة لمجلس نقابة القراء، وأكد أنه مجلس معين لم يأت بانتخابات.

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