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جمال شعبان: فياجرا طبيعية في هذه الفاكهة

03:42 م الإثنين 05 يونيو 2023
جمال شعبان: فياجرا طبيعية في هذه الفاكهة

الدكتور جمال شعبان

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كتب- مصراوي:

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب الشهير، إن البطيخ يعد فياجرا طبيعية ويمنع جلطات القلب.

وأضاف في منشور له على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: البطيخ، ڤياجرا طبيعية، ويمنع جلطات القلب ويحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحارة.

وأوضح أستاذ أمراض القلب الشهير: كما يحتوي البطيخ على فلاڤونويد مضاد لللأكسدة، والليكوبين يمنع الجلطات، والسيتروللين موسع للشرايين مثل الڤياجرا.

وأكمل شعبان: المادة اللي بتعمل كالفياجرا، موجودة في جزء ما بين البطيخ الأحمر وقشرة البطيخ نفسها.

يحتوي البطيخ على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أهمها المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والمنجنيز؛ وغيرها من العناصر التي تحتوي على السعرات الحرارية، ما يجعل البطيخ الفاكهة الأفضل لفصل الصيف الحار.

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