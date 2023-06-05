ثالث أكبر جامع في مصر مساحة.. أبرز المعلومات عن مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس مجلس السينات "الشيوخ" الكازاخي، أمس، مسجد الظاهر بيبرس، بعد انتهاء أعمال ترميمه.

وينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الظاهر بيبرس، ويلقي الخطبة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني حول "الحج رحلة إيمانية".

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن مسجد "الظاهر بيبرس" على النحو التالي:

- ثالث أكبر المساجد الأثرية في مصر، بعد مسجد مصر بالعاصمة الإدارية، ومسجد أحمد بن طولون.

- تبلغ مساحته ما يقرب من 11 ألف متر مسطح.

- إجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو 18 ألف متر مسطح.

- له ثلاث بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية.

- يبلغ طوله 108 أمتار وعرضه 105 أمتار.

- يحاط صحن المسجد بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة، بطريقة مشابهة لمسجد أحمد بن طولون.؟

- أقدم مسجد في العصر المملوكي، وشرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م.

- يشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لمصر وكازاخستان.