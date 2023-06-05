بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، فعاليات الملتقى الصحفي العماني المصري، والذي تنظمه جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وخلال الفعاليات، قام الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين.



وقال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق: إنني سعيد جدا أن أشارك في هذا اليوم الذي يجمع الصحفيين من البلدين الشقيقين، كما استمعت إلى كلمات بليغة من الحضور.

وأضاف موسى: في الحقيقة نجد هناك أجيالا متتابعة في أرجاء العالم العربي استمتعت بقوة أدبية وقوة ناعمة مصرية تجمعت حولها الشعوب العربية الشقيقة، واليوم نحتفل بملتقى الصحافة المصرية العمانية وهي خطوة أخرى نحو صياغة المسيرة المشتركة في هذه الفترة الحرجة في تاريخ الأمة العربية.

وتابع: هناك آفاقا واسعة تفتح الآن، بين الشعبين وتطرح آفاقا إيجابية لهذه العلاقات وتبني علاقات استراتيجية بين الدولتين، وسط تقارير تفيد بازدهار العلاقات التجارية، وعلى المستوى الثقافي كان النشاط واضحا، وبصفة خاصة هذا النشاط الذي تقوده السفارة العمانية في مصر.

واستكمل: في المجال السياسي نجد أن تاريخ التآخي بين مصر وعمان تاريخ لامع ومضيء، ولا ننسى رفض عمان أن تقطع علاقاتها مع مصر مهما كانت الضغوط في ظروف سياسية سابقة، وكانت رمزا للاستثناء تأبى أن تبعد مصر عن محيطها العربي، وكانت السياسة الخارجية العمانية، إيجابية طول الوقت، فإذا بها تقوم بعمل مهم في إزالة الخلافات العربية، وقد شهدته خلال العقدين اللذين عملت فيهما بالخارجية المصرية، فضلا عن دور عمان وجهودها في فتح صفحات إيجابية بين الدول العربية، ونحن لا نحتاج إلى وساطات وسماسرة خارجيون يبحثون عن أعلى مكسب من الخلافات المشتركة.

وواصل: مصر تفهم أبعاد حركة التاريخ وتؤمن بأنها جزء مهم ورائد في تاريخ الأمة العربية، وتقدر أدوار الأشقاء وعمان في الصف الأول منهم، وأرحب بزوارنا من عمان، وليحيا التضامن العربي والأمة العربية.

ويشمل الملتقى، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، بمشاركة عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتسلط الندوة الضوء على النموذج المميز للجوانب التاريخية في العلاقة بين البلدين والعناصر الإبداعية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين سلطنة عُمان ومصر، وما تتسم به علاقاتهما من خصوصية وما تتمتع به من رصيد فريد ومتميز يمتد عبر عصور التاريخ لأكثر من 3500 سنة.

وتناقش الجلسة الأولى والتي تأتي بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية) صورة عُمان في الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤولين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتتناول الجلسة الثانية والتي تأتي بعنوان (مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر) آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والمصري. أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تأتي بعنوان(التأثير الإعلامي والثقافي على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) فتتناول، البعد الثقافي وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية في تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديماً وحديثاً، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني السابق.

كما يقام حفلا غنائيا وشعريا غدا الثلاثاء الموافق 6 يوليو في الساحة الخارجية لمتحف الحضارة في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد العشاء وختام الملتقى.