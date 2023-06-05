نائب يطالب بمراجعة مشروع المونوريل.. ووزيرة التخطيط ترد

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن "مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة وملتزمين بتلك التعاقدات ولا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لديه بنية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ردا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل.

وأضافت "ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار".

وحول فرص العمل قالت "عندنا فجوة بين الخريجين وسوق العمل وعمرنا ما اشتغلنا على الطلب، حددنا العمل مع التعليم العالي والتربية والتعليم من خلال زيادة التخصصات البينية، بدأنا وضع تخصصات اقتصاديات الصحة اقتصاد مع قانون، كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل".

كما أشارت إلى العمل على مستهدفات لزيادة خريجي التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التي تم اعتمادها اعتماد دولي وربطها بالشركات والقطاع الخاص".

وبشأن الحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدي، وكذلك منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية واستهداف ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى حافز أسرة تحصل عليه السيدة حال الالتزام بعدد مناسب من الأطفال.