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رئيس غرفة التطوير العقاري: ننتظر قرارا حكوميا بشأن سعر الحديد

02:08 م الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس غرفة التطوير العقاري: ننتظر قرارا حكوميا بشأن سعر الحديد

المهندس طارق شكري

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كتب-محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع رسوم الإغراق على الحديد.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لمصراوي وحوار ينشر لاحقا، أن الحديد سلعة مهمة واستراتيجية، وطبقا للإنتاج المحلي فإن الشركات تصدر 70% إلى الخارج و30% يظل للسوق المحلي في ظل احتياج الدولة للدولار.

وأكد أن الدولة في حاجة إلى الدولار وهم "محقين" في إيجاد عملة صعبة للاقتصاد المصري، لكن السوق المحلي يحتاج درجة من درجات الاتزان.

وتابع: "تصدير الحديد يحقق دور إيجابي ومحمود ورأينا أن يتم رفع رسوم الإغراق على الحديد لفتح باب الاستيراد حتى لا يكون هناك فجوة بين السعر الرسمي والسعر السوقي، فالسعر الرسمي 32 ألف جنيه والسعر السوقي تجاوز الـ 40 ألف و صل لـ42 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هذا الطلب تحت الدراسة الآن وفي تقديرنا خلال أسبوعين سيكون هناك رد في هذا الإطار.​

سوق مصراوى

المهندس طارق شكري سعر الحديد رئيس غرفة التطوير العقاري مصطفى مدبولي

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